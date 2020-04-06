Финансовая группа "Евроинс" застраховала украинских врачей, оказывающих помощь в Италии

Финансовая группа "Евроинс" обеспечит страховую защиту 10 украинским врачам, которые отправились в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса. COVID-19 и обмена опытом.

Как сообщается в пресс-релизе СК "Европейское туристическое страхование" (Киев), которая входит в группу "Евроинс", компания взяла на себя обязательства по страхованию медицинских расходов, включая короновирус, и от несчастного случая украинских медиков во время их командировки.

"Уверены, что украинские специалисты смогут оказать необходимую помощь Италии в тяжелые для нее времена, а также получат бесценный опыт, который в случае необходимости сможет спасти жизнь нашим гражданам в Украине", сообщается в пресс-релизе.

Как сообщалось, президент Украины 3 апреля подписал указ о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Согласно этому указу, уже 4 апреля бригада украинских медиков отправилась в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

Как сообщалось, летом 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, признала СК "Евроинс Украина" и СК "Европейское туристическое страхование" небанковской финансовой группой "Евроинс Иншуринс Групп". С 1 октября 2019 года в связи со сменой акционеров, а также ввиду того, что бренд ERV прекращает существование на мировом рынке страхования, компания, сохранив свое название "Европейское туристическое страхование", стала использовать новый товарный знак ЕТС.