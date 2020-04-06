В Украине за минувшие сутки зафиксировано 68 новых случаев Covid-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За предыдущие сутки выздоровело три человека, умерло шесть человек",- добавил он, отметив, что большинство умерших - люди старше 60 лет.

По словам замминистра, в настоящее время власть делает все возможное, чтобы растянуть во времени случаи заболевания и таким образом избежать нагрузки на систему здравоохранения.