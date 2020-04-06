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09:40 06.04.2020

В Закарпатской области о коронавируса умерла женщина, которая была на аппарате ИВЛ

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В Закарпатской области о коронавируса умерла женщина, которая была на аппарате ИВЛ

В Закарпатской области от COVID-19 умерла жительница, которая находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

"Одна больная, с подтвержденным диагнозом COVID-19, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – умерла", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Также двое больных с установленным диагнозом острой респираторной болезни COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, отмечается, что первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 в области, выздоровела.

Всего за прошедшие сутки, был проведен 21 экспресс-тест на COVID-19 и 8 исследований на полимеразной цепной реакции, 7-лицам подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщалось, по информации Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 6 апреля в Закарпатской области зафиксировано 35 случаев инфицирования коронавирусом.

Теги: #коронавирус #закарпатская_область #ивл
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