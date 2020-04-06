Скончался священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус

В Тернопольской области в понедельник утром скончался священнослужитель из города Залещики, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус COVID-19, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.

"Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", - сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 3 человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что скончавшийся священнослужитель до установления диагноза успел пообщаться с около полутысячей человек.

"Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до установлению диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Замминистра добавил, что ныне Тернопольщина является одним из эпицентров развития эпидемии в Украине: "Сегодня там зарегистрировано 160 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом".

"Приношу свои соболезнования родным и близким Олега Винницкой. Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью как коронавирус", - отметил Геращенко.