Находящиеся в тесном контакте с Трампом и Пенсом пройдут тест на COVID-19

Любой человек, находящийся в непосредственной близости к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу, пройдет тест на наличие коронавируса нового типа COVID-19, сообщило в пятницу издание The Hill со ссылкой на Белый дом.

"Начиная с сегодняшнего дня любой, кто, как ожидается, будет находиться в непосредственной близости (от президента или вице-президента - ИФ), будет обязан пройти тест на COVID-19 для того, чтобы оценить наличие предсимптомных или бессимптомных носителей (вируса - ИФ) во избежание непреднамеренной передачи (вируса - ИФ)", - цитирует издание слова представителя Белого дома Джадда Дира.

The Hill отмечает, что близкие к Трампу и Пенсу люди пройдут быстрый тест на коронавирус, о котором президент США сообщил накануне в ходе брифинга в Белом доме.

Тест был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представитель организации подчеркнул доступность нового метода диагностики. Результат проверки становится известен через 5-15 минут.