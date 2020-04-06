В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19 и уже 38 смертей

В Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 38 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.

В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 75 случаев;

- Волынская область – 24 случая (2 летальных);

- Днепропетровская область - 14 случаев;

- Донецкая область - 9 случаев (1 летальный);

- Житомирская область - 11 случаев (2 летальных);

- Закарпатская область - 35 случаев;

- Запорожская область - 41 случай;

- Ивано-Франковская область - 116 случаев (7 летальных);

- Кировоградская область - 41 случай (1 летальный);

- г.Киев - 234 случаев (4 летальных);

- Киевская область - 91 случай (5 летальных);

- Львовская область – 27 случаев;

- Луганская область - 3 случая;

- Одесская область - 27 случаев;

- Полтавская область - 11 случаев;

- Ривненская область - 39 случай (5 летальных);

- Сумская область - 51 случай (2 летальных);

- Тернопольская область - 160случаев (2 летальных);

- Харьковская область - 1 случай;

- Херсонская область - 10 случаев (1 летальный);

- Хмельницкая область - 10 случаев;

- Черновицкая область - 220 случаев (5 летальных);

- Черкасская область - 62 случай (1 летальный);

- Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 6 апреля в ЦОЗ поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.