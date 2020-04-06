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08:45 06.04.2020

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 69 тыс., число инфицированных превысило 1 млн 250 тыс

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Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 69 тыс., число инфицированных превысило 1 млн 250 тыс

По состоянию на 8:00 понедельника, в мире насчитывалось 1 млн 265 тыс. 555 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 68 тыс. 960, поправились более 260 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 65 тыс. 75 человек, скончавшихся - на 4 тыс. 189.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией в мире, больны 1 млн 274 тыс. 923 человека, число летальных исходов - 69 тыс. 479.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 337 тыс. 620 инфицированных и 9 тыс. 643 скончавшихся, сообщили South China Morning Post и университет.

В Канаде подтверждено 15 тыс. 512 случаев заражения и 280 умерших, Бразилии - 10 тыс. 475 инфицированных и 448 смертных случаев.

В Европе по числу заболевших на первом месте остается Испания, где выявлено 130 тыс. 759 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 12 тыс. 480 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 15 тыс. 887 человек при 128 тыс. 948 больных.

В Германии зафиксирован 95 тыс. 391 случай заболевания (скончались 1 тыс. 434), во Франции - 90 тыс. 864 (8 тыс. 78), в Великобритании - 48 тыс. 388 (4 тыс. 941), в Турции - 27 тыс. 69 (574), в Швейцарии - 21 тыс. 100 (685), в Бельгии - 19 тыс. 691 (1 тыс. 447), в Нидерландах - 17 тыс. 953 (1 тыс. 771), в Австрии - 12 тыс. 51 (204), в Португалии - 11 тыс. 278 (295).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, 38 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Гуандун) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек. Летальный исход зафиксирован в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончался 3 тыс. 331 человек, зарегистрировано 81 тыс. 708 случаев заболевания, из них 951 - завезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 58 тыс. 226 больных и 3 тыс. 603 скончавшихся, в Южной Корее - 10 тыс. 284 инфицированных и 186 летальных исходов.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир
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