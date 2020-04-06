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08:33 06.04.2020

В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара, радиационный фон в норме

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В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара, радиационный фон в норме

Спасатели продолжают тушение лесного пожара на площади около 25 га Котовского лесничества в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения в районе сел Владимировка, Октябрьское и Раговка, применяется авиация, радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации ведомства, по состоянию на 7.00 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров, а именно:

между с.Владимировка и с.Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. л/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 27 сбросов, самолетами АН-32П - 15 сбросов;

вблизи с.Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. л/с и 2 ед. техники.

Радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час, в Чернобыль - 0,020 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Как сообщалось, 4 апреля в 13.22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

5 апреля в 20.45 пожар был локализован.

Теги: #зона_отчуждения #сводка #пожар
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