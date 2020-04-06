События

08:37 06.04.2020

Четыре человека погибло при пожаре в котельной Краснограда

1 мин читать
Четыре человека погибло при пожаре в котельной Краснограда

Четыре человека погибло в результате пожара в нефункционирующем здании котельной Краснограда (Харьковская обл.) в воскресенье вечером, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"5 апреля в 20.42 в г.Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли 4 человека", – сказано в утренней сводке ведомства в понедельник.

По информации спасателей, пожар самоликвидировался на площади 5 м кв. Подразделения ГСЧС для тушения не привлекались.

Теги: #жертвы #пожар #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 06.04.2020
В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара, радиационный фон в норме

В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара, радиационный фон в норме

23:29 05.04.2020
"Укртелеком" восстановил связь в 3 районах Киева после пожара в подземном коллекторе на Крещатике

"Укртелеком" восстановил связь в 3 районах Киева после пожара в подземном коллекторе на Крещатике

23:18 05.04.2020
В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара, авиацией осуществлено 42 сброса воды

В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара, авиацией осуществлено 42 сброса воды

16:54 05.04.2020
В Киеве пожар травяного настила привел к возгоранию склада - ГСЧС

В Киеве пожар травяного настила привел к возгоранию склада - ГСЧС

13:59 05.04.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара общей площадью около 25га – ГСЧС

В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара общей площадью около 25га – ГСЧС

13:55 05.04.2020
В Броварах горела мебельная фабрика - ГСЧС

В Броварах горела мебельная фабрика - ГСЧС

13:46 05.04.2020
Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве повредил кабели "Укртелекома", локальная сеть ожидает ремонта

Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве повредил кабели "Укртелекома", локальная сеть ожидает ремонта

10:26 05.04.2020
Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети"

Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети"

08:44 05.04.2020
В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

23:40 04.04.2020
Более 300 тыс. человек заразились COVID-19 в США, 8 тыс. скончались

Более 300 тыс. человек заразились COVID-19 в США, 8 тыс. скончались

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Скончался священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус

В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19 и уже 38 смертей

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 69 тыс., число инфицированных превысило 1 млн 250 тыс

За сутки боевики 13 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военный

В Тернопольской области за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом нет, заболевших 160, два человека умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в Молдове увеличилось до 17

В Литве выявлены еще 32 случая коронавируса, общее количество - 843

Финансовая группа "Евроинс" застраховала украинских врачей, оказывающих помощь в Италии

За сутки в Украину вернулось более 9тыс. украинцев

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 68 новых случаев Covid-19

Применение закона об обеспечении лечения COVID-19 и протокола лечения COVID-19 требует очень осторожного подхода

В Закарпатской области о коронавируса умерла женщина, которая была на аппарате ИВЛ

Скончался священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус

Находящиеся в тесном контакте с Трампом и Пенсом пройдут тест на COVID-19

Незадолго до выявления "уханьского" вируса в США разрабатывали программу борьбы с пандемиями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА