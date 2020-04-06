Четыре человека погибло при пожаре в котельной Краснограда

Четыре человека погибло в результате пожара в нефункционирующем здании котельной Краснограда (Харьковская обл.) в воскресенье вечером, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"5 апреля в 20.42 в г.Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли 4 человека", – сказано в утренней сводке ведомства в понедельник.

По информации спасателей, пожар самоликвидировался на площади 5 м кв. Подразделения ГСЧС для тушения не привлекались.