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08:14 06.04.2020

В США проведены более 1,5 млн тестов на коронавирус - Трамп

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В США проведены более 1,5 млн тестов на коронавирус - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в стране было проведено 1,67 млн тестов на коронавирус.

Он также сообщил на брифинге, что администрация наращивает помощь наиболее страдающим от инфекции районам страны, в первую очередь - Нью-Йорку, штатам Нью-Джерси и Луизиана за счет поставок дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, масок и других средств защиты.

По состоянию на 00:00 часов по Киеву понедельника, число жертв коронавируса в США превысило 9,5 тыс., инфицированы более 335 тыс. человек.

Теги: #сша #коронавирус #тестирование
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Интерфакс-Украина
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