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08:00 06.04.2020

В ближайшие дни в Киеве ожидается загазованность воздуха, вызванная погодными условиями

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В ближайшие дни в Киеве ожидается загазованность воздуха, вызванная погодными условиями

В ближайшие дни в Киеве будет наблюдаться загазованность воздуха вызванная областью высокого давления с антициклонической характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое, проинформировали в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в понедельник утром.

"Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", – спрогнозировали в ГСЧС.

По состоянию на 15.00 воскресенья, 5 апреля, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Теги: #киев #загрязнение #воздух
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