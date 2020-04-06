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07:20 06.04.2020

За сутки боевики 13 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военный

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За сутки боевики 13 раз открывали огонь на Донбассе, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями вооружения, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

По информации украинских военных, в течение суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов: после полуночи боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки; утром НВФ выпустили четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений ООС вблизи Гнутово, а во второй половине дня дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в течение дня трижды были обстреляны позиции у Старогнатовки; против защитников Водяного НВФ применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; также из пулеметов крупного калибра боевики обстреляли украинские позиции вблизи Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ из миномета калибра 82-мм утром обстреляли позиции ООС вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия – позиции возле Крымского.

"За прошедшие сутки наши военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима "тишины", – подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 5 апреля подразделения ООС вели оборонительные действия, нанесли ранения шестерым боевикам, уничтожили два грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

"С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли… потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка
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