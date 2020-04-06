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05:34 06.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, 38 из них "импортированы"

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За сутки в материковом Китае выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, 38 из них "импортированы"

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, 38 у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Гуандун) внутри страны, сообщил в понедельник Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек. Летальный исход зафиксирован в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончался 3 331 человек, зарегистрировано 81 708 случаев заболевания, из них 951 - ввезенный из-за границы.

За минувшее воскресенье было выявлено 78 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 40 из них "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 047 бессимптомных больных, в 275 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 299 человек, состояние 265 больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 77 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 297 случаев заболевания: в Гонконге - 890 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 44, на Тайване - 363 (пять случаев смерти).

Всемирная организация здравоохранения в очередном отчете о развитии пандемии коронавируса в мире заявила, что после двух месяцев борьбы с инфекцией ситуация в Китае от стадии сдерживания перешла к стадии устранения последствий, отметив, что китайский опыт помогает другим странам в борьбе с COVID-19.

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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