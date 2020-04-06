В Тернопольской области за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом нет, заболевших 160, два человека умерло

За прошедшие сутки новых случаев подтверждения диагноза инфицирования коронавирусом в Тернопольской области нет, всего в 8 районах и областном центре Тернопольской области больных COVID-19 – 160 человек, двое из которых умерло, сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом на странице в Фейсбук.

По информации штаба, новых подтвержденных случаев COVID-19 5 апреля нет.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 5 апреля на Тернопольщине 160 случаев COVID-19, 2 - летальных. В частности: 106 - жители Монастырского (1 - летальный); 18 - жители Залещицкого; 13 - жители Козовского (1 - летальный); 7 - жители Кременецкого; 3 - жители Бучацкого; 3 - жители Пидгаецкого; 1 - житель Тернопольского; 1 - житель Бережанского района и 8 - жители г.Тернополя.

В тоже время, по информации мэра г.Монастыриськ Андрея Старуха, на 22.00 воскресенья в Монастыриськом районе подтверждено инфицированных коронавирусом - 107 человек.

"В районе обследовано 519 человек, в т.ч. 235 медиков. В Монастыриськом госпитале 23 больных (1 - тяжелое состояние, 22 - средний). В Тернопольской больнице 6 (4 - средняя, 2 - легкая форма). Другие 77 больных самоизоляции дома", – написал мэр на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, состоянием на 22.00 воскресенья, 5 апреля, в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19. Всего 28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.