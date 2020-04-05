Общественный транспорт Запорожья 6 апреля продолжит работу, несмотря на рекомендации Минздрава

В Запорожье весь общественный транспорт выйдет на маршруты, ограничения движения с 6 апреля в рамках усиленного карантина из-за коронавируса не будет, заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

"По информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, вероятно, правильна. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты. Руководствуюсь постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 № 255", – написал Буряк на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в транспорт будут пускать только людей в масках или респираторах.

Мэр также призвал горожан не выходить из дома без крайней необходимости.

"Если Кабинет министров выдаст новое постановление - будем собирать штаб и оперативно принимать соответствующие решения. Обо всех изменениях буду сразу же информировать вас на своей странице в "Фейсбуке", – добавил Буряк.