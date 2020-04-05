"Укртелеком" восстановил связь в 3 районах Киева после пожара в подземном коллекторе на Крещатике

"Укртелеком" возобновил доступ в интернет для абонентов Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов Киева, пострадавших от отключения вследствие пожара в подземном коллекторе на Крещатике, сообщил на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Доступ в отдельных частях этих районов был потерян в результате пожара в городском коллекторе. Остается необходимость восстановить телефонию и услуги интернет только в микрорайоне пожара (Европейская площадь - Майдан Незалежности)", - отметил он.

По словам Шуранова, специалисты Киевского городского филиала "Укртелекома" оперативно построили и подключили альтернативные каналы связи, локализовав проблему с доступом к интернету в микрорайоне пожара и обеспечив таким образом восстановление услуг доступа для абонентов трех пострадавших районов столицы: Печерского, Шевченковского, Голосеевского. Всего восстановлена связь для почти 5 тыс. пользователей интернета.

Работы по восстановлению интернет-доступа и телефонии для абонентов в микрорайоне Европейская площадь - Майдан Незалежности продолжаются.

Аварийные бригады "Укртелекома" ожидают разрешение на проведение ремонтных работ в коллекторе, при этом срок получения доступа зависит от того, как быстро коллектор будет готов к проведению в нем восстановительных работ.

Как сообщалось, пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве повредил кабели "Укртелекома", локальная сеть ожидает ремонта.

Как сообщила пресс-служба ДТЭК "Киевское электросети" на своей странице в Фейсбук, в результате возгорания в коллекторе произошли технологические нарушения на 3 кабельных линиях напряжением 10 кВ, которые питают стадион "Динамо" и Музей воды.

5 апреля в 1:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе было локализовано, в 9:33 – ликвидировано.