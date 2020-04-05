В зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара, авиацией осуществлено 42 сброса воды

Состоянием на вечер воскресенья, 5 апреля, пожар в Котовском лесничестве Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализован, авиацией спасателей всего осуществлено 42 сброса воды, продолжается тушение двух очагов, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 22:00 5 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров… всего с начала работ авиацией ведомства осуществлено 42 сбросы воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 27 сбросов, самолетами АН-32П - 15 сбросов", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

В частности, первый очаг находится между с.Владимировка и с.Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. л/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8).

Второй очаг находится вблизи с.Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. л/с и 2 ед. техники.

В ГСЧС подчеркнули, что в 20.45 пожар локализован.

Спасатели добавили, что радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час, в г.Чернобыль - 0,019 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.