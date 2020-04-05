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22:47 05.04.2020

Турция разрешила пересечь границу 50 украинским фурам, которые ранее были заблокированы на въезде в страну

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Турция разрешила пересечь границу 50 украинским фурам, которые ранее были заблокированы на въезде в страну

Украинские фуры, которые ранее были заблокированы после введения ограничительных мер к ним со стороны Анкары, начали пересекать турецкую границу, проблема была решена благодаря усилиям МИД Украины и переговорам лидеров обеих стран, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение границы Болгарии и Турции. Пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки. Первоначально осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта", – написал министр на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Он отметил, что ситуация стала тяжелым дополнительным вызовом в условиях противодействия коронавируса, решение Турции о введении ограничительных мер было принято без предупреждения. "Грузовые перевозки напрямую не запрещены, однако, Турцией введен карантин для водителей на 14 суток", – написал Криклий.

Министр подчеркнул, что проблема с блокировкой грузовиков решалась при участии МИД. Также Криклий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на границе во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сейчас грузовики пересекают границу, но мы подготовили и в ближайшее время вынесем на рассмотрение правительства механизм внедрения зеркальных мер по перевозчикам тех стран, которые ввели карантин по отношению к нашим перевозчикам", – подытожил министр.

Как сообщалось, 2 апреля на границе Турции заблокированы более 50 фур с украинскими водителями, которым не позволяют продолжить дорогу из-за решения турецкого правительства закрыть границы для граждан государств, где зафиксированы случаи коронавируса.

Теги: #грузовики #турция #движение
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