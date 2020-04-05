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22:09 05.04.2020

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 1308, умерло 37 – ЦОЗ

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Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 1308, умерло 37 – ЦОЗ

Состоянием на 22.00 воскресенья, 5 апреля, количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 1308, 37 человек умерло, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Подтверждено 1308 случаев COVID-19 (по состоянию на 22:00, 5 апреля)", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук в воскресенье.

По информации медиков, в течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ и областных лабораторных центров.

"Всего получено 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – добавили в ЦОЗ

Теги: #коронавирус #ситуация
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Интерфакс-Украина
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