События

21:26 05.04.2020

В штате Нью-Йорк за сутки умерли в результате заражения коронавирусом почти 600 человек

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В штате Нью-Йорк за сутки умерли в результате заражения коронавирусом почти 600 человек

Почти 600 человек умерли за сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк, сообщил в воскресенье журналистам губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, на настоящий момент у 122 031 человека обнаружен COVID-19, более 17 тыс. госпитализированы, из них более 4,6 тыс. находятся в отделении интенсивной терапии.

Куомо отметил, что 74% от общего числа пациентов, ранее поступивших в больницы с коронавирусом, были выписаны.

"Количество смертей за сутки возросло с 3 565 до 4 159", - сказал губернатор.

Всего в США на данный момент, как заявил Куомо, зафиксировано почти 319 тыс. случаев и более 9 тыс. летальных исходов.

Теги: #коронавирус #нью_йорк #ситуация
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