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20:55 05.04.2020

Украинские медики в ближайшие дни будут обеспечены необходимыми средствами защиты, запасы которых будут наращиваться - Степанов

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Украинские медики в ближайшие дни будут обеспечены необходимыми средствами защиты, запасы которых будут наращиваться - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает решить в ближайшее время проблему обеспечения средствами защиты в больницах, которые принимают инфицированных коронавирусом, - создана общая база этих медучреждений.

В ходе прямого включения на телеканале "1+1" в воскресенье вечером министр прокомментировал ситуацию с увольнением медиков и жалобами на нехватку средств защиты, назвав приоритетом своей работы на посту главы ведомства обеспечение медперсонала всем необходимым.

"Сегодня я провел совещание, и уже создана общая база по стране, по каждой из 242 больниц, которые определены для борьбы с коронавирусом. Все их нужды, все, что у них есть в остатках, когда и что им надо поставлять (контролируется - ИФ)", – сказал министр.

По его словам, практически через день прилетают самолёты из Китая со средствами защиты для медиков. "Сразу все это разъезжается по больницам", - добавил он.

"Мой приоритет - создать врачам условия, чтобы они были максимально защищены. Уверен, что мне это удастся, я это сделаю. Но постепенно, несколько дней - и мы будем наращивать и наращивать защиту", - подытожил глава ведомства.

Теги: #медики #средства_защиты #обеспечение
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