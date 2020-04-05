На период карантина богослужения в Киево-Печерской Лавре будут совершать в закрытом режиме

На период карантина связанного с распространением коронавируса на территории Украины, богослужения в Киево-Печерской Лавре будут совершать в закрытом режиме, церковнослужители продолжают молиться в храмах монастыря, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", – написали в пресс-службе Лавры в воскресенье вечером.

Кроме того, сообщается, что братия обители продолжает преподносить в храмах монастыря молитвы.

"Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данным ограничительным мерам", – подчеркнули церковники.

Также в Лавре отметили, что и ранее, в период карантина будут совершаться все уставные богослужения и проводиться видеотрансляция богослужений больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

"Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры", – отметили церковнослужители.