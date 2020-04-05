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20:35 05.04.2020

Утвержденный протокол лечения инфицированных Covid-19 расширят перечнем новых лекарств - министр здравоохранения

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Утвержденный протокол лечения инфицированных Covid-19 расширят перечнем новых лекарств - министр здравоохранения

Единый государственный протокол лечения больных коронавирусом в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов, подчеркивает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы создали протокол лечения... На сегодняшний день не существует ни одного лекарственного средства с показаниями Covid-19. Это все доказательная современная медицина, как лечит весь мир... Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан... я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", - сказал министр в ходе прямого включения на телеканале "1+1" в воскресенье вечером.

Министр подчеркнул: "Хочу сказать, что группа лучших врачей в стране работает над этим протоколом, продолжает рассматривать различные варианты, следит практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Думаю, что на этой неделе они будут добавлять лекарственные средства в схемы лечения".

Степанов отметил, что максимальные усилия медиков направлены на разработку механизма лечения, которое бы позволило минимизировать летальные последствия Covid-19.

Как сообщалось, 2 апреля министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью.

Теги: #коронавирус #лечение #минздрав
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