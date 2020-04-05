События

17:41 05.04.2020

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании приближается к 5 тысячам

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В Великобритании за сутки умер 621 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 4 934, сообщает в воскресенье телеканал Sky News.

Большая часть смертей зарегистрирована в Англии - 555.

Анализ на коронавирус взяли у 195 524 человек. Из них COVID-19 выявили за последние сутки у 5 903 человек, а за все время - у 47 806 человек.

Между тем в выходные часть подданных Великобритании, пренебрегая рекомендациями властей, отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду.

Министр здравоохранения Великобритании раскритиковал гуляющих и заявил, что правительство может ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать предписания властей.

Великобритания занимает пятое место в мире по числу умерших пациентов с коронавирусом и восьмое - по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

Теги: #великобритания #коронавирус
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