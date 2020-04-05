В Киеве пожар травяного настила привел к возгоранию склада - ГСЧС

В Киеве в Дарницком районе на ул.Автотранспортной,6 в субботу произошло возгорание травы и шин, которое впоследствии перекинулось на рядом стоящее складское здание, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По прибытию было установлено, что горит травяной настил и резиновые покрышки на площади 130 м кв с распространением на отдельно стоящий металлический состав", - говорится в обнародованном в воскресенье пресс-службой столичного главка ГСЧС сообщении.

Спустя пол часа после поступления вызова пожар был локализован, еще спустя некоторое время – ликвидирован.

"В результате пожара сгорело и разобрано 20 м кв утеплителя стены склада", - рассказали в ГСЧС.