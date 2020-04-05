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16:53 05.04.2020

В России священники РПЦ совершили воздушный крестный ход против коронавируса над Волгоградом

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Епископы и священники Волгоградской области совершили полёт на вертолёте над Волгоградом с иконой Казанской Божьей матери и мощами святых для защиты от коронавируса, сообщает в воскресенье пресс-служба Волгоградской епархии.

"В день праздника Марии Египетской по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора состоялся воздушный крестный ход с иконами святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей, Казанской иконы Божией Матери и Августовского образа Божией Матери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его участниками стали епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, в том числе и несколько священников.

Во время полёта священнослужители провели молебен "против губительного поветрия и смертоносной заразы", а также помолились об излечении всех заболевших и тех, кто продолжает работать в условиях коронавируса.

Ранее воздушные крестные ходы против коронавируса уже совершили правящие архиереи Беларуси, Белгородчины, Ставрополья, а также духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин), который облетел с молитвой Москву и Петербург.

Теги: #рф #священники #коронавирус
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