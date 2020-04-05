События

15:39 05.04.2020

В результате сжигания сухой травы на Житомирщине сгорели 4 пустующих здания, жилые удалось спасти – ГСЧС

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В субботу днем на пункт связи 22-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в с. Закомирня Хорошевского района Житомирской области горела сухая трава и огонь уже вплотную подошел к домам, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"До прибытия спасателей местные жители начали тушить пожар подручными средствами, но их оказалось недостаточно. Из-за сильного ветра пламя от травы мгновенно перекинулось на 3 деревянные хаты и 1 хозяйственное здание. Также существовала угроза жилым домам", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Первоочередные действия специалистов ГСЧС были сосредоточены на отражении огня от домов граждан. Далее с помощью хлопушек они приступили к тушению сухотравья.

"Совместными усилиями пожарных и крестьян в 15:25 пожар был локализован, а в 19:30 - ликвидован. Им удалось предотвратить распространение горения на жилые дома. Огнем уничтожено 3 пустующих и 1 хозяйственое здания, а также 4 га сухой растительности", - рассказали в ГСЧС.

Всего за минувшие сутки спасатели в Житомирской области 33 раза выезжали на тушение сухой травы, камыша и самосевов на открытых территориях общей площадью 71 га.

Теги: #гсчс #житомирская_область
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