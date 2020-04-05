События

13:55 05.04.2020

В Броварах горела мебельная фабрика - ГСЧС

1 мин читать
В Броварах горела мебельная фабрика - ГСЧС

В 4:34 воскресенья в оперативно-диспетчкрськую службу Броварского района ГУ Госслужбы Украины в Киевской области поступило сообщение о возгорании мебельной фабрики, расположенной в Броварах на ул.Щелковская.

"Прибыв, спасателям стало известно, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля "Mercedes". Также разведка установила, что огонь уже перекинулся на рядом стоящее здание, принадлежащее ООО "Полипласт", - сообщает пресс-служба областного главка ГСЧС.

Пожарные локализовали возгорание в 6:25 и полностью ликвидировали в 6:55.

О наличии пострадавших и размере причиненных убытков в ГСЧС не сообщили.

Теги: #фабрика #бровары #гсчс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 05.04.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара общей площадью около 25га – ГСЧС

В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара общей площадью около 25га – ГСЧС

13:46 05.04.2020
Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве повредил кабели "Укртелекома", локальная сеть ожидает ремонта

Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве повредил кабели "Укртелекома", локальная сеть ожидает ремонта

10:43 05.04.2020
В Киеве из-за антициклона по утрам будет загазован воздух – ГСЧС

В Киеве из-за антициклона по утрам будет загазован воздух – ГСЧС

10:26 05.04.2020
Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети"

Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети"

08:44 05.04.2020
В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

17:48 04.04.2020
Спасатели с помощью авиации ликвидируют пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

Спасатели с помощью авиации ликвидируют пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

08:47 04.04.2020
Пожар в Остерском лесничестве на Черниговщине тушили авиацией

Пожар в Остерском лесничестве на Черниговщине тушили авиацией

07:47 02.04.2020
В Хмельницкой области горел бывший сахарный завод

В Хмельницкой области горел бывший сахарный завод

08:24 30.03.2020
Легковой автомобиль сгорел в Днепропетровской области, пострадавших нет

Легковой автомобиль сгорел в Днепропетровской области, пострадавших нет

05:33 30.03.2020
Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод

Из-за поджога сухой травы во Львове загорелся газопровод

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В зоне отчуждения ЧАЭС тушат два очага лесного пожара общей площадью около 25га – ГСЧС

Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве повредил кабели "Укртелекома", локальная сеть ожидает ремонта

Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток на Донбассе, - Минобороны Украины

В ВСУ на утро воскресенья 3 случая заражения коронавирусом, на изоляции находятся более ста человек

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток на Донбассе, - Минобороны Украины

В начале недели в Украине сохранится сухая и относительно тёплая погода

В ВСУ на утро воскресенья 3 случая заражения коронавирусом, на изоляции находятся более ста человек

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

За сутки в Украину вернулось почти 11тыс. украинцев – Госпогранслужба

Коммунальные службы совместно с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - КГГА

Минздрав: Число зараженных коронавирусом в Украине достигло 1251, 32 случая - летальные

Кличко: За минувшие сутки коронавирусом заболел 31 житель Киева, один случай – летальный

Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи, число инфицированных превысило 1 миллион 200 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи, число инфицированных превысило 1 миллион 200 тысяч

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА