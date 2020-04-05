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12:16 05.04.2020

В начале недели в Украине сохранится сухая и относительно тёплая погода

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В начале недели в Украине сохранится сухая и относительно тёплая погода

 В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая и относительно тёплая погода с растущим атмосферным давлением, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза; днём 10-15° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 апреля самая высокая температура воздуха днём была +24,7 в 1968г., самая низкая ночью -6,6 в 1942г.

Во вторник, 7 апреля, в Украине осадков не ожидается. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный 7-12 м с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, в южной части местами 3-6° тепла; днём 12-17°, на западе страны до 20°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 14-16°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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