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12:05 05.04.2020

В ВСУ на утро воскресенья 3 случая заражения коронавирусом, на изоляции находятся более ста человек

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В ВСУ на утро воскресенья 3 случая заражения коронавирусом, на изоляции находятся более ста человек

По состоянию на 07:00 воскресенья, 5 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 114 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек", - говорится в обнародованном в воскресенье утром на странице Командования в соцсети Фейсбук.

В Командовании Медсил ВСУ подчеркивают, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми человек общается ежедневно или живет вместе.

"Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #коронавирус
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