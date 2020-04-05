События

10:43 05.04.2020

В Киеве из-за антициклона по утрам будет загазован воздух – ГСЧС

1 мин читать

По состоянию на 7:00 воскресенья, 5 апреля, в г.Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, который характеризуется слабым ветром и повышением температуры в приземном слое, в результате чего происходит загазованность воздуха, сообщает пресс-служба столичного главка Госслужбы Украины по ЧС.

"Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Киеве в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Теги: #киев #гсчс #воздух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 05.04.2020
Коммунальные службы совместно с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - КГГА

Коммунальные службы совместно с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - КГГА

10:26 05.04.2020
Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети"

Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети"

09:56 05.04.2020
Кличко: За минувшие сутки коронавирусом заболел 31 житель Киева, один случай – летальный

Кличко: За минувшие сутки коронавирусом заболел 31 житель Киева, один случай – летальный

02:36 05.04.2020
В аптеках Киева появились маски

В аптеках Киева появились маски

17:48 04.04.2020
Спасатели с помощью авиации ликвидируют пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

Спасатели с помощью авиации ликвидируют пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

10:50 04.04.2020
В Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего 214 заболевших - Кличко

В Киеве 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего 214 заболевших - Кличко

17:41 03.04.2020
Фонд Порошенко передал очередную партию ИВЛ в Киевскую больницу скорой помощи и продолжает восстанавливать аппараты для других больниц

Фонд Порошенко передал очередную партию ИВЛ в Киевскую больницу скорой помощи и продолжает восстанавливать аппараты для других больниц

14:20 03.04.2020
Киевский метрополитен будет информировать пассажиров о заповеднике "Бабий Яр"

Киевский метрополитен будет информировать пассажиров о заповеднике "Бабий Яр"

13:24 03.04.2020
В Киеве есть 380 действующих аппаратов ИВЛ, 60 будут отремонтированы, более 50 - закуплены

В Киеве есть 380 действующих аппаратов ИВЛ, 60 будут отремонтированы, более 50 - закуплены

13:10 03.04.2020
Отопительный сезон в Киеве закончится 5 апреля - Кличко

Отопительный сезон в Киеве закончится 5 апреля - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки в Украину вернулось почти 11тыс. украинцев – Госпогранслужба

Минздрав: Число зараженных коронавирусом в Украине достигло 1251, 32 случая - летальные

Кличко: За минувшие сутки коронавирусом заболел 31 житель Киева, один случай – летальный

Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи, число инфицированных превысило 1 миллион 200 тысяч

В Украине зарегистрировано 1225 инфицированных коронавирусом, зафиксировано 32 смерти

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки в Украину вернулось почти 11тыс. украинцев – Госпогранслужба

Минздрав: Число зараженных коронавирусом в Украине достигло 1251, 32 случая - летальные

Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи, число инфицированных превысило 1 миллион 200 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи, число инфицированных превысило 1 миллион 200 тысяч

В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

В МИД сделали заявление об опасности использования оккупантами мин на Донбассе

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Руководство строительных гипермаркетов в Киевской области привлекли к ответственности за работу во время карантина

Суд арестовал подозреваемых в умышленном убийстве 51-летнего мужчины

Минздрав обнародовал инструкцию по правильному ношению маски

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА