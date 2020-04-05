В Киеве из-за антициклона по утрам будет загазован воздух – ГСЧС

По состоянию на 7:00 воскресенья, 5 апреля, в г.Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, который характеризуется слабым ветром и повышением температуры в приземном слое, в результате чего происходит загазованность воздуха, сообщает пресс-служба столичного главка Госслужбы Украины по ЧС.

"Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Киеве в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.