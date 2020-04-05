За сутки в Украину вернулось почти 11тыс. украинцев – Госпогранслужба

За прошедшие сутки украинские пограничники осуществили более 17, 8 тыс. контрольных операций, из которых почти 11 тыс. – на въезд в страну граждан Украины, сообщает Госпогранслужба.

"На въезд в Украину оформлено почти 11 тыс. наших соотечественников… За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС. Кроме того, в течение суток Украину покинули более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев", - говорится в обнародованном в воскресенье утром пресс-службой Госпогранслужбы Украины сообщении.

4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

"Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлены 3 нарушителей правил карантина, о чем уведомили сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

В воскресенье утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.