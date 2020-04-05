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10:26 05.04.2020

Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети"

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Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети"

Киевские спасатели ликвидировали пожар в подземном коллекторе на Крещатике, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 апреля в 1:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе локализовано. В 9:33 - ликвидировано", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов были задействованы аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет".

Для ликвидации пожара были задействованы 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевское электросети" на своей странице в Фейсбук, в результате возгорания в коллекторе произошли технологические нарушения на 3 кабельных линиях напряжением 10 кВ, которые питают стадион "Динамо" и Музей воды.

Отмечается, что с 6:41 воскресенья без электроснабжения остались четыре жилых дома Музейного переулка, гостиница «Днепр» (подключается дизельгенератор), ТРЦ "Глобус", Украинский дом, Арку дружбы народов, ТРК Киев (подключается дизельгенератор). Кроме того, с 8:04 отключили также подстанцию напряжением 35 кВ. Без основного напряжения остались Национальный банк, Октябрьский дворец, 80 домов (ул. Шелковичная, Грушевского, Банковая, Лютеранская, Десятинная, Крещатик, Владимирская, Круглоуниверситетская).

"Полностью восстановим электроснабжение после тушения пожара и проветривания коллектора, чтобы там могли работать люди. Причины пожара неизвестны. Их будет устанавливать специальная комиссия", - заявили в пресс-службе ДТЭК.

Теги: #киев #крещатик #гсчс #пожар
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