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10:21 05.04.2020

Минздрав: Число зараженных коронавирусом в Украине достигло 1251, 32 случая - летальные

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Минздрав: Число зараженных коронавирусом в Украине достигло 1251, 32 случая - летальные

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, в стране 1251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 156 новых случаев… По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19", - говорится в сводке, опубликованной на странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Согласно информации, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 28 случаев;

Запорожская область - 39 случаев;

Ивано-Франковская область - 105 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

г. Киев - 225 случаев;

Киевская область - 82 случая;

Львовская область - 15 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 9 случаев;

Ровенская область - 38 случаев;

Сумская область - 49 случаев;

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область - 7 случаев.

"Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют", - добавили в Минздраве Украины.

Теги: #статистика #коронавирус #украина #минздрав
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