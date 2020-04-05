Минздрав: Число зараженных коронавирусом в Украине достигло 1251, 32 случая - летальные
По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, в стране 1251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 156 новых случаев… По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19", - говорится в сводке, опубликованной на странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
Согласно информации, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 19 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 28 случаев;
Запорожская область - 39 случаев;
Ивано-Франковская область - 105 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
г. Киев - 225 случаев;
Киевская область - 82 случая;
Львовская область - 15 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 26 случаев;
Полтавская область - 9 случаев;
Ровенская область - 38 случаев;
Сумская область - 49 случаев;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область - 7 случаев.
"Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют", - добавили в Минздраве Украины.