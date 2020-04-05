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09:56 05.04.2020

Кличко: За минувшие сутки коронавирусом заболел 31 житель Киева, один случай – летальный

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Кличко: За минувшие сутки коронавирусом заболел 31 житель Киева, один случай – летальный

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека, один случай – летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье утром.

"На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели (за минувшие сутки – ИФ-У): 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет; 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. Один - 71-летний мужчина – скончался", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его информации, 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 - лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - добавил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #covid_19 #кличко
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