В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

В Черкасской области в ночь на воскресенье выгорела часть гостинично-ресторанного комплекса "Хуторок Слобода" в Умани, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"В ночь на воскресенье, 5 апреля, в 00:50 в г. Умань на территории гостинично-ресторанного комплекса "Хуторок Слобода" возник пожар. Ликвидировать пожар удалось лишь через 3 часа - в 3:45, - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв или пострадавших нет.

"Огнем уничтожено деревянное двухэтажное здание кафе, одноэтажное здание кухни и восемь деревянных беседок на общей площади около 1 тыс. 700 м2", — сообщили спасатели.