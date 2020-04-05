События

08:44 05.04.2020

В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

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В Черкасской области в ночь на воскресенье выгорела часть гостинично-ресторанного комплекса "Хуторок Слобода" в Умани, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"В ночь на воскресенье, 5 апреля, в 00:50 в г. Умань на территории гостинично-ресторанного комплекса "Хуторок Слобода" возник пожар. Ликвидировать пожар удалось лишь через 3 часа - в 3:45, - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв или пострадавших нет.

"Огнем уничтожено деревянное двухэтажное здание кафе, одноэтажное здание кухни и восемь деревянных беседок на общей площади около 1 тыс. 700 м2", — сообщили спасатели.

Теги: #отель #черкасская_область #украина #пожар
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