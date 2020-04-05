Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Семь обстрелов со стороны боевиков зафиксировали украинские подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток". Так, из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, крупнокалиберные пулеметы против враг применил вблизи н.п. Славное, Водяное и Опытное, а стрелковое оружие - в районе Павлополя.

Также случаи нарушений боевиками Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений вчера зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, противник совершил семь обстрелов. Дважды открывался огонь по украинским военнослужащим вблизи Орехово, где враг по направлению Золотого-5 выпустил по опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник использовал для обстрела окраииы Новотошковского. Еще две мины 82-го калибра взорвались у опорных пунктов вблизи Новоалександровки.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Майское боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм - восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь велся по направлению поселка Гольмовский вблизи Горловки. В районе Южного и Новолуганское вражеские войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме позиций Объединенных сил, боевики 4 апреля из станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу в Торецком.

По данным разведки, 4 апреля украинские военные ликвидировали двух боевиков, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеские беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

"5 апреля после полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.