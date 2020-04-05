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07:31 05.04.2020

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Семь обстрелов со стороны боевиков зафиксировали украинские подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток". Так, из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки, крупнокалиберные пулеметы против враг применил вблизи н.п. Славное, Водяное и Опытное, а стрелковое оружие - в районе Павлополя.

Также случаи нарушений боевиками Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений вчера зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, противник совершил семь обстрелов. Дважды открывался огонь по украинским военнослужащим вблизи Орехово, где враг по направлению Золотого-5 выпустил по опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник использовал для обстрела окраииы Новотошковского. Еще две мины 82-го калибра взорвались у опорных пунктов вблизи Новоалександровки.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Майское боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм - восемь мин, а также гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь велся по направлению поселка Гольмовский вблизи Горловки. В районе Южного и Новолуганское вражеские войска применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме позиций Объединенных сил, боевики 4 апреля из станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу в Торецком.

По данным разведки, 4 апреля украинские военные ликвидировали двух боевиков, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеские беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет.

"5 апреля после полуночи российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции у Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #сводка #украина #донбасс
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