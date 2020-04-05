Руководство строительных гипермаркетов в Киевской области привлекли к ответственности за работу во время карантина

В Киевской области полиция привлекла к административной ответственности руководителей строительных гипермаркетов, которые возобновили деятельность вопреки требованиям карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса в Украине, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в полиции сообщили, что это не повлияло на намерение предпринимателей увеличить заработки и они снова возобновили свою деятельность, подвергая покупателей опасности.

"Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП", - отмечается в сообщении.

Так, админматериалы направят в суд для принятия решения.

В пресс-службе также подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. грн.