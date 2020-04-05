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04:44 05.04.2020

Суд арестовал подозреваемых в умышленном убийстве 51-летнего мужчины

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Соломенский районный суд Киева взял под стражу подозреваемых в умышленном убийстве 51-летнего киевлянина, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 9 Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в умышленном убийстве мужчины, совершенному по предварительному сговору", - сказано в сообщении.

Как информирует пресс-служба прокуратуры, в конце марта 2020 года местная жительница сообщила, что в своей квартире по ул. Ушинского обнаружила мертвым 51-летнего квартиранта. Смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии (удушения).

Правоохранители установили лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению, а также возможный мотив убийства - долговые обязательства одного из них.

Как отмечается, 1 апреля одного из нападавших правоохранители задержали в столице, другого - в Одессе. Третьего соучастника преступления разыскивают. Задержанными оказались 24-летний гражданин Украины, житель Ровно и 31-летний гражданин Республики Молдова, житель столицы.

В настоящее время злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Теги: #подозреваемые #арест #украина #суд
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