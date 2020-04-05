События

03:21 05.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, 25 - "импортированы"

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В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 25 - у людей, прибывших из-за рубежа, пять (провинция Гуандун) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 329 человек, зарегистрировано 81 669 случаев заболевания, из них 913 - ввезенных из-за границы.

За минувшую среду было выявлено 47 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 16 из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 024 бессимптомных больных, в 244 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 376 человек, состояние 295 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 77 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 261 случай заболевания: в Гонконге - 862 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 44, на Тайване - 355 (пять случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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