В Ровенской области семь новых случаев COVID-19

По состоянию на вечер, 4 апреля, в Ровенской области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"В области официально подтверждено 38 случаев заболевания COVID-19, из которых, к сожалению, уже 5 летальных. В Сарненской центральной районной больнице умер 77-летний житель села Чудель, у которого пять дней назад диагностировали COVID-19. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и контактировал с ранее выявленными, больными из села Тынное", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в области продолжают обеззараживать проезжие части дорог, тротуары, придомовые территории и остановки. "Дезинфекцию проводят в каждом районе Ровенской области. Также обрабатывают места, которые чаще всего посещают люди: админздания, остановки, автовокзалы, аптеки, банки и магазины", добавил глава ОГА.

В частности, он призвал граждан оставаться дома.

"Подчеркиваю, карантин - не каникулы! Оставайтесь дома и берегите себя!", - подчеркнул глава ОГА.