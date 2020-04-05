В аптеках Киева появились маски

В Киевской городской государственной администрации заявили о наличии в свободном доступе медицинских масок в сети аптек КП «Формация», всего их количество составляет около 70 тысяч.

"С 6 апреля в стране будут усилены меры борьбы с коронавируса. В частности, будет запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора. Знаю, что вопрос носить маску или нет вызывает много споров. Знаю, что ВОЗ рекомендует носить маску только тем, кто имеет симптомы заболевания. Однако, по прогнозам Главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме. А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!", - написал заместитель киевского мэра Николай Поворозник на своей странице в Фейсбуке.

Также он отметил, что в аптеках КП "Фармация" в свободном доступе кроме масок можно купить перчатки и дезинфицирующие средства.