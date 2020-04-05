События

01:42 05.04.2020

В Житомирской области еще у двоих человек обнаружен коронавирус

2 мин читать

Еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Житомирской области по состоянию на 4 апреля, всего подтверждены 11 случаев COVID-19, среди инфицированных в основном контактировавшие с ранее заболевшими, сообщила пресс-служба ОГА.

"Выходные принесли к нам не очень хорошие новости. Количество больных коронавирусом на полесском краю снова увеличились. Вечером было зафиксировано два новых подтвержденных случая COVID-19: один случай - в Бердичеве, второй - в Малине", - цитирует пресс-служба слова главы ОГА Виталия Бунечка.

Отмечается, что вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра путем ПЦР-исследования обнаружила COVID-19 у жительницы Бердичева (1966 года рождения) и у жителя Малина (1976 года рождения). Оба больных контактировали с пациентами, у которых ранее подтвержден коронавирус.

В настоящее время на Житомирщине зафиксировано 11 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:

2 случая в Радомышле (1 — летальный 13.03.2020р., 1 — зарегистрированный 27.03.2020р.),

2 случая в Житомире (1 — зарегистрированный 19.03.2020р., 1 — зарегистрированный 03.04.2020р.),

3 случая в Бердичевском районе (1 — летальный 04.04.2020р., 1 — зарегистрированный 01.04.2020р., 1 — зарегистрированный 04.04.2020р.),

2 случая в Малинском районе (1 — зарегистрированный 26.03.2020р., 1 — зарегистрирован — 04.04.2020р.)

2 случая в Коростенском районе (зарегистрированные 03.04.2020р.).

Бунечко обращается к жителям области и подчеркивает необходимость соблюдения правил карантина: "Перед нами стоит серьезная задача — удержаться в водовороте коронавируса. Оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми!".

Теги: #коронавирус #украина #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:14 05.04.2020
Компания KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

Компания KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

23:43 04.04.2020
В Италии впервые с начала кризиса с коронавирусом снизилась нагрузка на отделения интенсивной терапии

В Италии впервые с начала кризиса с коронавирусом снизилась нагрузка на отделения интенсивной терапии

23:40 04.04.2020
Более 300 тыс. человек заразились COVID-19 в США, 8 тыс. скончались

Более 300 тыс. человек заразились COVID-19 в США, 8 тыс. скончались

22:56 04.04.2020
"ArcelorMittal Кривой Рог" при выдаче спецпропусков обеспечило соблюдение всех правил карантина

"ArcelorMittal Кривой Рог" при выдаче спецпропусков обеспечило соблюдение всех правил карантина

22:20 04.04.2020
В Украине зарегистрировано 1225 инфицированных коронавирусом, зафиксировано 32 смерти

В Украине зарегистрировано 1225 инфицированных коронавирусом, зафиксировано 32 смерти

21:45 04.04.2020
Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ВСУ

Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ВСУ

21:09 04.04.2020
В Киеве вводят новые карантинные ограничения

В Киеве вводят новые карантинные ограничения

20:34 04.04.2020
В Украине будет достаточно хлеба и хлебобулочных изделий даже при резком росте спроса - уполномоченный президента

В Украине будет достаточно хлеба и хлебобулочных изделий даже при резком росте спроса - уполномоченный президента

20:29 04.04.2020
Во Львовской области от коронавируса выздоровел третий пациент

Во Львовской области от коронавируса выздоровел третий пациент

20:14 04.04.2020
Правоохранители возбудили уголовное производство по факту нападения на журналистов телеканала

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту нападения на журналистов телеканала

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине зарегистрировано 1225 инфицированных коронавирусом, зафиксировано 32 смерти

В Украине будет достаточно хлеба и хлебобулочных изделий даже при резком росте спроса - уполномоченный президента

В течение субботы боевики семь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб операции

Спасатели с помощью авиации ликвидируют пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

Кабмин настоятельно рекомендует украинцам находиться на улице в маске, а детям не выходить из дома без взрослых

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп направляет в штат Нью-Йорк тысячу военных медиков

Полицейские расследуют убийство 33-летнего мужчины в Черновцах

Почти 29% от всех заразившихся Covid-19 в Молдавии - медработники, утверждает премьер

Свыше 60 тыс. человек скончались от коронавируса в мире, число инфицированных более 1,1 млн

В течение субботы боевики семь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб операции

В Волынской области от коронавируса умер водитель "скорой" - ОГА

20 лучших украинских врачей прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом – Зеленский

Спасатели с помощью авиации ликвидируют пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

Зеленский: мы должны обеспечить комфортные условия обсервации

В Португалии выявили свыше 10 тыс. заражений коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА