В Житомирской области еще у двоих человек обнаружен коронавирус

Еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Житомирской области по состоянию на 4 апреля, всего подтверждены 11 случаев COVID-19, среди инфицированных в основном контактировавшие с ранее заболевшими, сообщила пресс-служба ОГА.

"Выходные принесли к нам не очень хорошие новости. Количество больных коронавирусом на полесском краю снова увеличились. Вечером было зафиксировано два новых подтвержденных случая COVID-19: один случай - в Бердичеве, второй - в Малине", - цитирует пресс-служба слова главы ОГА Виталия Бунечка.

Отмечается, что вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра путем ПЦР-исследования обнаружила COVID-19 у жительницы Бердичева (1966 года рождения) и у жителя Малина (1976 года рождения). Оба больных контактировали с пациентами, у которых ранее подтвержден коронавирус.

В настоящее время на Житомирщине зафиксировано 11 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:

2 случая в Радомышле (1 — летальный 13.03.2020р., 1 — зарегистрированный 27.03.2020р.),

2 случая в Житомире (1 — зарегистрированный 19.03.2020р., 1 — зарегистрированный 03.04.2020р.),

3 случая в Бердичевском районе (1 — летальный 04.04.2020р., 1 — зарегистрированный 01.04.2020р., 1 — зарегистрированный 04.04.2020р.),

2 случая в Малинском районе (1 — зарегистрированный 26.03.2020р., 1 — зарегистрирован — 04.04.2020р.)

2 случая в Коростенском районе (зарегистрированные 03.04.2020р.).

Бунечко обращается к жителям области и подчеркивает необходимость соблюдения правил карантина: "Перед нами стоит серьезная задача — удержаться в водовороте коронавируса. Оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми!".