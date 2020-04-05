Компания KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

Логистическая компания KTL Ukraine опровергает информацию, распространенную в программе "Наши гроши с Денисом Бигусом", о якобы ее причастности к планам разрушить порт TIS и любых договоренностей по этому поводу с братом руководителя Офиса президента Украины Денисом Ермаком.

"Эта информация является манипулятивной и не соответствует действительности. Компания KTL Ukraine – небольшой экспедиторский бизнес, который зависит от сотрудничества с терминалом ТИС. За 2018 год через этот терминал компанией KTL Ukraine было перевезено 1263 контейнера, в 2019 году – 3304. Остановка сотрудничества с ТИС несет большие финансовые убытки для KTL Ukraine и блокирует работу всего коллектива", - говорится в заявлении компании на ее странице в Facebook.

В KTL Ukraine также пояснили, что не являются и никогда не были филиалом турецкой компании Kinay, а сотрудничает с ней исключительно как сетевой агент. "Одновременно с тем KTL Ukraine имеет партнерские отношения с компанией Maersk и дорожит ими", - указали в компании.

KTL Ukraine подтвердила, что Денис Ермак работал в компании и был уволен в сентябре 2019 года. "Руководство компании никогда не ставило перед Денисом Ермаком задач о терминалах ТИС или любых других своих партнеров и не имеет никакого отношения к переговорам, происходящим на обнародованном видео", - говорится в заявлении.

KTL Ukraine считает, что свободная интерпретация разговоров третьих лиц используется для информационной атаки на бизнес компании, поэтому оставляет за собой право обратиться в суд для защиты деловой репутации.

4 апреля KTL Ukraine обратилась к программе "Наши гроши с Денисом Бигусом" с требованием опровергнуть данную информацию в отношении компании, которую она считает недостоверной.