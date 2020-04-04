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23:43 04.04.2020

В Италии впервые с начала кризиса с коронавирусом снизилась нагрузка на отделения интенсивной терапии

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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 4% и составляет 124 632 человека, сообщают в субботу в службе гражданской обороны.

Таким образом темп распространения инфекции - почти такой же, что и в пятницу. Медики считают это хорошим признаком.

Количество летальных исходов выросло на 4,6% и составляет 15 362.

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли отметил, что впервые с того момента, как в стране началась масштабный кризис из-за коронавируса, снизилась нагрузка на отделения интенсивной терапии больниц. В настоящее время там проходят лечение 3 994 пациента. Днём ранее их было 4 068. Это также в Италии считают признаком того, что ситуация постепенно возвращается под контроль.

Теги: #италия #ситуация #коронавирус
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