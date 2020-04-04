В Украине зарегистрировано 1225 инфицированных коронавирусом, зафиксировано 32 смерти

По состоянию на 22.00 субботы, 4 апреля, в Украине зафиксировано 1225 инфицированных коронавирусом COVID-19, 32 человека умерло, 25 – выздоровело, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Подтверждено 1225 случаев COVID-19. Всего получено 32 сообщения о летальных случаях от этого заболевания. 25 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что исследование проводит вирусологическаяреференс-лаборатория Центра общественного здоровья и областные лабораторные центры.

В ЦОЗ также подчеркнули, что позитивний результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования.