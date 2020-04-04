Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ВСУ

В Вооруженных силах Украины по состоянию на субботу, 4 апреля, зарегистрировали новый случай заболевания коронавирусом Covid-19 у военнослужащего Киевского гарнизона, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.

"Военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его состояние здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Также сообщается, что военных, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них возьмут пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезни Covid-19.