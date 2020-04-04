Киевские правоохранители возбудили уголовное производство по факту нападения на журналистов телеканала "ЗИК", сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Полиция Киева начала уголовное производство по факту препятствования деятельности журналистов", - говорится в сообщении на странице в Фейсбук.

Как сообщалось, 3 апреля заместитель министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко сообщил о задержании мужчины, напавшего в четверг на съемочную группу одного из телеканалов на спортивной площадке на территории столичного Гидропарка во время подготовки репортажей о несоблюдении киевлянами запретов на посещение общественных мест во время карантина.

Ранее сообщалось, что в четверг на съемочные группы двух телеканалов напали во время подготовки репортажей о результатах инспектирования столичных парков и спортивных площадок, в частности, соблюдении киевлянами запретов на их посещение во время карантина.

По информации прокуратуры, мужчина, находившийся на спортплощадке на территории Гидропарка, возмутился по поводу замечания журналистов о том, что он нарушает карантин, напал на первую съемочную группу и повредил их технику. Через некоторое время на эту спортплощадку приехали журналисты другого телеканала и начали съемку аналогичного репортажа. В ходе съемки другой неизвестный мужчина совершил нападение на вторую съемочную группу, применил физическую силу в отношении журналистки и также повредил съемочную технику.

В результате двух инцидентов телесные повреждения получили двое журналистов и оператор. Пострадавшие представители СМИ обратились с соответствующим заявлением в полицию, а также сообщили приметы нападавших.

По фактам инцидентов было начато два уголовных производства. Первое - по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Второе - по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Позже Геращенко уточнил, что нападения были на журналистов телеканалов "ЗИК" и "Эспрессо-ТВ", отметив, что "никто не имеет права применять насилие ни к журналисту, ни к кому-либо другому". При этом он разместил на своей странице видео нападения на журналистов телеканала "ЗИК".