Почти 29% от всех заразившихся Covid-19 в Молдавии - медработники, утверждает премьер

Медицинские работники составляют почти треть от всех заразившихся коронавирусом в Молдавии, сообщил в субботу вечером премьер-министр страны Ион Кику.

"К сожалению, среди инфицированных граждан, очень много медицинских работников - врачи, медицинские сестры, фельдшеры, водители машин скорой помощи. Число медработников, которые заразились коронавирусом, достигло 215 человек. Это 28,5% от всех заболевших коронавирусом в стране", - сказал Кику после ежедневного заседания "кризисной ячейки".

По его словам, более половины заразившихся медработников - 55% - приходятся на больницы городов Сороки и Штефан-Водэ.

"За последние сутки коронавирус выявили у 25 врачей из Сорок и 21 врача из Штефан-Водэ. Оба этих города остаются закрыты на карантин, лечебные учреждения, в том числе родильные дома, в этих городах также закрыты", - подчеркнул Кику.

Ранее сообщалось, что последние сутки в Молдавии зарегистрирован 161 новый случай заражения коронавирусом нового типа, общее количество достигло 752 человека. За последние сутки зарегистрированы также еще три смерти. Общее количество умерших составило 12 человек, в том числе - две женщины-медицинские работники.