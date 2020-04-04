События

18:40 04.04.2020

В течение субботы боевики семь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб операции

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В течение субботы боевики семь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб операции

С начала суток субботы незаконные вооруженные формирования семь раз обстреливали позиции Объединенных сил, украинских военнослужащие при этом не пострадали, инфицированных коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции ООС.

"В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщается на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли подразделения ООС. Так, из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра НВФ вели огонь по защитникам Широкино, крупнокалиберные пулеметы враг также применил против защитников Славного и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил.

Вблизи Орехово враг по направлению Золотого-5 выпустил по украинским опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник также применил для обстрела окраин Новотошковское.

В штабе подчеркнули, что уточняются потери противника. Также сообщается, что на участках разведения сил и средств №1, 2 и 3 ситуация остается стабильной и режим тишины соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ООС.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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